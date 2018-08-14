Yalın, önceki akşam İstikbal Harbiye Açıkhava
Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Havai fişeklerle başlayan konserde Yalın, Açıkhava'yı dolduran 4 bin kişiyi coşturdu. Yalın, konserinde şunları söyledi: "Yağmursuz çamursuz bir günde beraberiz. Kalktığımda kara bulutları görünce korktum. Derdi kederi bırakıyoruz. Eve gidene kadar bana emanetsiniz. Birlikte bol bol şarkı söyleyeceğiz." HARBİYE HAYALİ
Yalın'ı izleyenler arasında oyuncu Tuvana Türkay da vardı. Türkay, "Ben de şarkılar söyleyip şarkı sözleri yazıyorum. Ozan Çolakoğlu
ile bir şarkımın aranjesini bitirmek üzereyiz" dedi. Türkay, "Bir gün sizi Harbiye'de görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Çok istiyorum" diye yanıt verdi.