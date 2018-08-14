Gökçe Bahadır’ın yeni aşkı Yiannis Magkos!

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Gökçe Bahadır, yeni aşkı Ege'de buldu. Ünlü oyuncu bir süredir Göcek'te tanıştığı Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile görüşüyor. Efe Duru ile ilişkisi geçen aralıkta noktalanan Gökçe Bahadır, yeni bir aşka yelken açtı.