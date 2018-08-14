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’ın yeni aşkı !

Güzel oyuncu , yeni aşkı Ege’de buldu. Ünlü oyuncu bir süredir Göcek’te tanıştığı Yunan işletmeci ile görüşüyor. Oyuncunun, temmuz başında Maris’te düzenlenen özel partide tanıştığı, o zamandan beri gözlerden uzak yerlerde görüştükleri öğrenildi. Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü bir restoranın sahibi olan Mano Magkos’un oğlu.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:04
Gökçe Bahadır’ın yeni aşkı Yiannis Magkos!

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

, yeni aşkı Ege'de buldu. Ünlü oyuncu bir süredir Göcek'te tanıştığı Yunan işletmeci ile görüşüyor. Efe Duru ile ilişkisi geçen aralıkta noktalanan Gökçe Bahadır, yeni bir aşka yelken açtı.

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Gökçe Bahadır’ın yeni aşkı Yiannis Magkos!
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