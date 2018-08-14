Gökçe Bahadır’ın yeni aşkı Yiannis Magkos!

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, yeni aşkı Ege’de buldu. Ünlü oyuncu bir süredir Göcek’te tanıştığı Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile görüşüyor. Oyuncunun, temmuz başında Maris’te düzenlenen özel partide tanıştığı, o zamandan beri gözlerden uzak yerlerde görüştükleri öğrenildi. Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü bir restoranın sahibi olan Mano Magkos’un oğlu.
Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:04
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Gökçe Bahadır, yeni aşkı Ege'de buldu. Ünlü oyuncu bir süredir Göcek'te tanıştığı Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile görüşüyor. Efe Duru ile ilişkisi geçen aralıkta noktalanan Gökçe Bahadır, yeni bir aşka yelken açtı.