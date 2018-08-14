Golf tutkunlarının turnuva heyecanı

İş ve sanat dünyasından golf tutkunu isimler, 11-12 Ağustos'ta gerçekleşen Limak Bodrum
Golf Cup'ta bir araya geldi. Limak Holding
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya, 120'yi aşkın isim katıldı. Turnuvanın birincisi; gençlerde Turgut Akcan, kadınlarda Arzu Narin, erkeklerde ise Bülent Törek oldu. Limak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Özdemir
'in de yarışmacı olarak yer aldığı organizasyonda; TFF
Başkanı Yıldırım Demirören
, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk
, Ata GYO Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit ve Bank Pozitif Genel Müdürü Hasan Akçakayalıoğlu'nun yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
'un eşi Hülya Kocadon da yarıştı. Ödül törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da katıldı. Ödül töreninde konuşan Nihat Özdemir, "Ülkemizin kalkınmasının; gençlerimizin hem kaliteli bir eğitim almasından, hem de sosyal yönü güçlü, çağdaş dünya ile bütünleşmesinden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Özdemir, gençlere golfü sevdirmeyi hedeflediklerini de söyledi.