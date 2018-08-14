Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Golf tutkunlarının turnuva heyecanı

Golf tutkunlarının turnuva heyecanı

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Golf tutkunlarının turnuva heyecanı
İş ve sanat dünyasından golf tutkunu isimler, 11-12 Ağustos'ta gerçekleşen Limak Golf Cup'ta bir araya geldi. tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya, 120'yi aşkın isim katıldı. Turnuvanın birincisi; gençlerde Turgut Akcan, kadınlarda Arzu Narin, erkeklerde ise Bülent Törek oldu. Limak Holding Başkanı 'in de yarışmacı olarak yer aldığı organizasyonda; Başkanı , Opet Yönetim Kurulu Başkanı , Ata GYO Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit ve Bank Pozitif Genel Müdürü Hasan Akçakayalıoğlu'nun yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı 'un eşi Hülya Kocadon da yarıştı. Ödül törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da katıldı. Ödül töreninde konuşan Nihat Özdemir, "Ülkemizin kalkınmasının; gençlerimizin hem kaliteli bir eğitim almasından, hem de sosyal yönü güçlü, çağdaş dünya ile bütünleşmesinden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Özdemir, gençlere golfü sevdirmeyi hedeflediklerini de söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Golf tutkunlarının turnuva heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN