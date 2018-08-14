Haydi ülke topraklarını keşfetmeye!

Etrafımdaki birçok kişi gibi ben de Avrupa ve Amerika seyahatlerimi erteledim. Peki önümüzdeki günler için planımız ne? Nerelere gideceğiz? En iyisi ülke topraklarını keşfetmek... Hem bir gurme turu yapabilir, hem de daha önce görmediğiniz topraklara ayak basabilir, 'Vay be!' diyebilirsiniz. Ege'nin Maldivler'i olarak bilinen Kalem Adası, 'Deniz olmasa da olur' diyenler için Karadeniz yaylaları, sihirli peribacaları ile Kapadokya ve Bozcaada'nın muhteşem Akvaryum Koyu aklıma gelen ilk adresler...