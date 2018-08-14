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Haydi ülke topraklarını keşfetmeye!

Döviz kurları üzerine oynanan oyuna karşı hadi gelin ABD’de, Avrupa’da tatil yapmak yerine ülkemizin güzelliklerini keşfedelim. Ülke topraklarını hem gurme bir gezgin olarak keşfedebilir, hem de daha önce hiç görmediğiniz birbirinden güzel yerleri gezebilirsiniz. İşte Günaydın köşe yazarı ’nin yazısı…

MERT VİDİNLİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:40
Haydi ülke topraklarını keşfetmeye!

Etrafımdaki birçok kişi gibi ben de Avrupa ve Amerika seyahatlerimi erteledim. Peki önümüzdeki günler için planımız ne? Nerelere gideceğiz? En iyisi ülke topraklarını keşfetmek... Hem bir gurme turu yapabilir, hem de daha önce görmediğiniz topraklara ayak basabilir, 'Vay be!' diyebilirsiniz. Ege'nin Maldivler'i olarak bilinen Kalem Adası, 'Deniz olmasa da olur' diyenler için Karadeniz yaylaları, sihirli peribacaları ile Kapadokya ve Bozcaada'nın muhteşem Akvaryum Koyu aklıma gelen ilk adresler...

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Haydi ülke topraklarını keşfetmeye!
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