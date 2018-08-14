İşte Bengü'nün düğün davetiyesi

Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Bengü, birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ’29 Ağustosta evleneceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.
Giriş Tarihi: 13.8.2018 19:40Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 05:51
Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Bengü, birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak '29 Ağustosta evleneceğiz.' İfadelerini kullanmıştı.