Kitapları ve müzikleri olmadan yaz geçmiyor

Tatillerini
daha keyifli ve renkli hale getirmek isteyen ünlü isimler; yaz aylarında D&R'ın zengin seçkilerinden kitap ve albüm tercihleri ile çantalarından eksik etmedikleri vazgeçemezlerini anlattılar... SİMGE SAĞIN:
"Tatilde 'Tanrılar Okulu'nu okuyorum. 'Evrencan ve Uzaylılar' albümüyle, yeni çıkan 'Mevsim Çiçekleri'ni, Kenan Doğulu
'nun 'Vay Be' albümünü dinliyorum. Tatilde olmazsa olmazlarım; kulaklığım, yoga matım, kitaplarım." ECE SEÇKİN:
"Bu yaz Joseph Murphy imzalı 'Bilinçaltının Gücü' kitabını okuyorum. Simge Sağın
'ın 'Ben Bazen' albümünü dinliyorum. D&R'dan, Fuji üstten çıkmalı fotoğraf makinesi satın aldım ve herkesin fotoğrafını çekiyorum." GÖKHAN TÜRKMEN:
"Tatilde Robert Greenfield'in 'Son Sultan: Ahmet Ertegün ve Rock'n Roll'un Yükselişi' kitabını keyifle okuyorum. Yazın kulaklık, şarj aletini yanımdan ayırmıyorum." BETÜL DEMİR:
"Kişisel gelişim kitaplarımı yanıma aldım. Guy Finley'nin 'Vazgeçebilmek', Osho'nun yoga kitapları... Tatilde olmazsa olmazım; kulaklığım, günlüğüm ve kitaplarım." BURCU GÜNEŞ:
"Sevgili arkadaşım Gökhan Çınar'ın 'Geçecek mi?' kitabını ilgiyle okudum. David Eagleman'ın 'Beyin-Senin Hikayen' adlı kitabını ise nörobilime merak duyan herkese tavsiye ediyorum. Geçen yaz olduğu gibi bu yaz da Ed Sheeran
şarkıları kulaklarımı bayram ettiriyor. Fotoğraf çekmeye bayılıyorum. Son zamanlarda polaroid fotoğraflara merak saldım ve Instax'ımı yanımdan ayırmıyorum. Koruyucu kremim ve e-kitap okuyucum, olmazsa olmazlarım arasında."