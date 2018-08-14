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Şarkıcı , 'da konser verdi

Söz yazarı ve model , 'da hayranlarıyla bir araya geldi

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 23:37
Şarkıcı Dua Lipa, Antalya'da konser verdi

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua LipAntalyalya'da hayranlarına konser verdi. Lipa, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde konser vermek için 'ya geldi. Konserden bir gün önce Antalya'ya gelen Lipa, konaklayacağı otele gitmeden önce helikopterle Antalya'yı havadan gezdi. Türkiye'de ilk defa konser veren Lipa konserine "Merhaba Antalya" diyerek başladı. Lipa'nın konserini 3 bin civarında yerli ve yabancı turist dinledi. , sahnede bir saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi. Öte yandan ekibiyle otelin villasında konaklayan sanatçı Lipa, odasının her yerine boy aynası konulmasını talep ettiği öğrenildi.

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Şarkıcı Dua Lipa, Antalya'da konser verdi
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