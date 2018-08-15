‘Başkan’ımıza güvenimiz tam bu engeller de aşılacak’

Ünlü şarkıcı Uğur Işılak
, Türkiye
'ye yapılan ekonomik saldırıların ardından bir yazı kaleme aldı. Işılak, birlik beraberlik içinde olmamız gerektiğinin altını çizen yazısında şu satırlara yer verdi: "Milletine, devletine, bayrağına, bağımsızlığına sahip çıkan Başkan'ımızın yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya duyurmuş olacağız. Tüketerek değil, üreterek. Ürkerek değil, üzerine giderek. Şikayet ederek değil, kanaat ederek. Kızarak değil, özeleştiri yaparak. Sahip çıkarak, kucaklayarak, kıymet bilerek. Çağın ve zamanın ruhunu iyi okuyup yeniden yorumlayarak... Bu sıkıntılar, bu engeller de aşılacak mutlaka. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a güvenimiz tam. Asıl acı olan, iyi günde milletinin sevincini, kötü günde acısını paylaşamayacak kadar bayağılaşan bir zümrenin bu topraklarda yaşıyor olması. Ne diyor Yavuz Sultan Selim: 'Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.' Biz böyle bir milletin torunlarıyız. 'OYUNUN FARKINDAYIZ' Ortadoğu
'yu kan gölüne çevirip haritaları dizayn eden, yıllardır sömüren ve bu sayede her geçen gün gövdesini büyüten bir canavar var karşımızda. Bu canavar, önce bölüp parçalar, sonra yutar. Bunu yapamadıkları için çıldırıyorlar. Milletimiz de bu büyük oyunun farkında, Başkan'ımız Erdoğan'ın yanında. Allah'ın izni ile bu sıkıntıların üstünden de geleceğiz. Doların ancak ederi artar, değeri değil. Değerli olan haysiyettir, şereftir ve zalime karşı koyulan tavırdır. Ederi olanlar anlamaz bu mevzuyu."