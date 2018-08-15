Önce halay sonra kanguru dansı

İDO
Tatlıses, önceki gün Azka Yaz Konserleri kapsamında Azka Otel'de sahneye çıktı. İdo, konser alanını tıklım tıklım dolduran izleyicilere "Herkes ellerini kaldırsın. Ellerini kaldırmayanlar sevgili bulamasın, sevgilisi olanlar da ayrılsın" diye seslendi. Konserde babası İbrahim Tatlıses
'in söylediği 'Kara Üzüm Habbesi' türküsüne de yer veren İdo, tüm konukları oynattı. Son günlerin popüler şarkısı 'Heyecanı Yok'u seslendiren İdo, şarkının nakaratında "En sevdiğim yer burası işte; zıplıyor herkes kanguru sanki" diyerek zıpladı. Omzuna astığı havluyla sık sık terini silen genç şarkıcı, 1.5 saatlik konserde 2.5 litre su içti.