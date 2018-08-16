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Aile yemeği

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Aile yemeği
Aktris Salma Hayek ile Fransız milyarder eşi François Henri Pinault, önceki akşam kızları Valentina ve aile üyeleriyle birlikte akşam yemeğindeydi. Aile, gecenin ilerleyen saatlerinde 'ın ünlü restoranlarından Madeo'dan çıkarken görüntülendi. Hayek, 10 yaşındaki kızıyla birlikte kendilerini bekleyen gazetecilere renkli pozlar verdi. Gucci, Balenciaga ve YSL gibi lüks moda markalarının sahibi olan ve 26 milyar dolarlık bir serveti bulunan Pinault ise mekandan ailesinden sonra çıkıp otomobiline bindi.
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Aile yemeği
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