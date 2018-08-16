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Aslışah aşkta şanssız

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Aslışah aşkta şanssız
DÖRT AYLIK İLİŞKİ BİTTİ
Ender-Gülşah Alkoçlar'ın kızları , aşkta aradığını yine bulamadı! Geçtiğimiz yıllarda Hakan Sabancı ile yaşadığı uzun süreli aşkla dikkat çeken ve ayrılığıyla herkesi şaşırtan Alkoçlar, daha sonra yaşadığı ilişkilerinde de dikiş tutturamadı. Sabancı'nın ardından Kasım Garipoğlu ile sevgili olup kısa süre sonra bu ilişkiyi de bitiren Alkoçlar, dört aydır işadamı ile birlikteydi. Sık sık romantik pozlar veren aşıklar, geçtiğimiz günlerde ayrıldı. İlişkiyi, Alkoçlar'ın bitirdiği öğrenildi.
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Aslışah aşkta şanssız
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