Çılgın Sedat dizini incitti

Hayatını köşe yazarı olmaya adamış 'Osman'ın (Sedat Kapurtu) maceralarını konu alan 'Benim Adım Osssman' filminin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen Çılgın Sedat, küçük bir set kazası atlattı.

ÇEKİMLERDE DUBLÖR KULLANMAYINCA DİZİNİ İNCİTTİ

Osman'ın sevdiği kıza selam verirken bisikletiyle arabaya çarptığı sahneyi kendisi oynamak isteyen Çılgın Sedat, defalarca tekrar edilen çekimler sırasında dizini incitti. Set ekibini bir hayli korkutan, buz tedavisi ve doktor kontrolünün ardından çekimlere devam eden Çılgın Sedat, korkutan anı "İsmimim hakkını vermiş oldum" cümleleriyle anlattı.

Başrolünde Sedat Kapurtu, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan'ın rol aldığı 'Benim Adım Osssman' filmi, 17 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.