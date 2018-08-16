Erkeğin ergenliği 40 yaşına kadar sürüyor

Yönetmenliğini Murat Şeker
'in yaptığı 'Çakallarla Dans' filminin beşincisi, 9 Kasım'da gösterime girecek. Çekimlerin son gününde yönetmen Şeker ve filmin başrol oyuncusu Murat Akkoyunlu
ile buluştuk. İkili, dünyada benzerine rastlanmayan bir rekora sahip. Akkoyunlu, Şeker'in yönettiği 13 filmin 11'inde rol alarak kadronun vazgeçilmez ismi oldu. İşte ikilinin GÜNAYDIN'a anlattıkları... Az önce kalabalık bir sahne çektiniz. Kalabalık sahneleri daha mı çok seviyorsunuz? MURAT ŞEKER:
En sevdiğim! Şenlikli ve renkli film yapmayı sevdiğim için kalabalık sahnelere bayılıyorum. Tribünlerden gelen adam olduğum için kalabalıklarda coşuyorum. Bazı yönetmenler tırsar, bense kendimi buluyorum bu sahnelerde. Serinin ilk filmini 2010 yılında çektiniz... Sekiz yılda neler değişti hayatınızda? M.Ş.
:
'Çakallar'ın buralara geleceğini hiçbirimiz öngörmemiştik. Sekiz yılda hepimizin hayatı değişti. İlker Ayrık
ünlü oldu, Şevket Çoruh
sahne açtı. Ben daha rahat film yapma imkanına eriştim. Kendi yağıyla kavrulup bu kadar film yapan ve başarıya ulaşan az yapım şirketi vardır. 'Çakallarla Dans'ın bu kadar çok sevilmesinin sebebi ne sizce? MURAT AKKOYUNLU:
Ekip olarak dağılmadık hiçbir şekilde. Bu başarıda Murat Şeker'in imzası var. Set dışında da görüşmemiz, bizi aile yaptı. Set bizim için şımarma alanı oluyor. Serinin seyircisi sürekli artıyor. Sekiz yılda değişen komedi anlayışına doğru yanıt verebilmişiz demek ki. Üçüncü filmden sonra kadın karakterler de arttı, kadın seyirci de... M.Ş.
:
Birbirimizi seviyoruz; sadece filmden filme görüşen ekip değiliz. Bu samimiyet, perdeye yansıdı bence. BİZ AYRILAMAYIZ Birlikte 11 film çekmişsiniz... M.Ş.:
Biz ayrılamayız, 2006'dan
beri birlikteyiz. İki Murat olarak çok
şey değiştirdik biz. M.A.:
Murat Şeker olmadan film
yapamıyormuşum gibi bir algı oluştu.
(Gülüyor) Sinema yapmayı çok seviyorum,
tiyatrodan sonraki en büyük
serüvenim. Peki filmde canlandırdığınız 'Hikmet' karakteri için ne düşünüyorsunuz? Seviyor musunuz 'Hikmet'i? M.A.:
İnanılmaz! Hem karakteri
seviyorum, hem de onu oynamayı...
Bana sürekli üçkağıtçı, kaypak adam
tipleri geliyordu. 'Hikmet' onların tam
tersi bir adam. İçinde kötülük yok. Beşinci filmde nasıl bir 'Hikmet' var peki? M.A.:
Bu filmde 'Gökhan' karakteri
özelinde bir hikaye var. 'Gökhan'ın
bir kızı olduğu ortaya çıkıyor. Kızıyla
tanışma aşaması ekseninde gelişen
olaylar anlatılıyor. Kızı, hiç tasvip
etmediği bir ilişki yaşıyor ve 'Gökhan'
da diğer arkadaşlarıyla birlikte kızını
bu ilişkiden uzak tutmaya çalışıyor. BABALIĞI YENİ KEŞFEDİYORUM Murat Bey, siz kız babasısınız. Kızınızla ilişkiniz nasıl? M.A.:
Kızımla dört senelik bir ilişkimiz var. Yeni yeni keşfediyorum babalığı. Evde başka bir birey oluşmaya başladı, ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Geç baba olduğunuzu düşünüyor musunuz? M.A.:
Hayır, 40 yaşındaydım baba olduğumda; ne kadar geç, o kadar iyi. Erkeklerin ergenlik dönemi 40'a kadar devam ediyor. Ben de 40'ıma kadar ergenliğimi tamamlayıp baba oldum. Hayatta istediğim şeyler hep yerinde oldu. 18 yaşındayken 'İnşallah kızım olur' diye düşünüyordum. Benim üç erkek karde��im var, kadınların olduğu evleri merak ederdim. Eşim ise üç kız kardeş büyümüş. Kardeşlerinin de birer kızları var. Bir araya geldiğimizde yedi-sekiz kadın oluyor.