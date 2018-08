‘Kendimi en beğendiğim dönemden geçiyorum’

BUGÜN NELER OLDU

İki çocuğunun babası ve 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay 'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Demet Şener , Şamdan Plus dergisine konuştu. Yeniden podyumlara dönen ünlü manken, yaşadıklarını Bade Çakar'a anlattı:41 yaşındayım, daha tecrübeliyim. Eskiden de iyi yapıyordum işimi, zamanımın en iyilerindendim. Şu an bir işi alırken farklı noktadan bakabiliyorum. O zamana göre vücudumu ve yüzümü daha çok beğeniyorum. Kendimi en beğendiğim dönemlerimden birindeyim. Bu olgunlukla daha güzel işler yapacağım.Aşka hâlâ, ısrarla inanıyorum. Kendimi kapatan biri değilim. İki sene oldu artık. Tabii öncelikle şu dava sürecimin bitmesi, kafamın da rahatlaması lazım. O zaman yeni bir sayfayı daha rahat açabilirim. Şu an çocuklarıma dönük, evimde yaşıyorum. Hesap yapmıyorum, o kişi bir yerde çıkacak karşıma. Yeter ki düzgün biri olsun, gerçek bir sevgi olsun.Ben sevgi dolu bir insanım. Sevgiye haksızlık yapamam ve herkesi aynı kalıba koyamam. Biri bana bu ahlaksızlığı yaptı diye herkese aynı gözle bakamam. Hâlâ bir yerlerde düzgün adamlar olduğuna inanıyorum. Mutlu edilmekten başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü her şeye sahibim zaten.Geçenlerde "Sizce aşık olmanın en güzel yanı nedir?" diye sordular, "Mutluluk garanti gibi bir şey" dedim. Eğer seviyorsam ve seviliyorsam, mutlu etmek üzerine kuruluyum. Çünkü kendim de mutlu bir insanım. Çevremdeki insanlar "Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Başkaları senin yaşadıklarını yaşasa somurtup oturur" diyor. Biraz yaradılış, biraz da o içindeki mutluluğun kıvılcımını kendinizin vermesi gerekir. Her insan güçlü ama bunun farkında değil. İstediğimiz her şeyi yapacak bedene, akla ve ruha sahibiz; bunu gerçekten istemek lazım. Bir kitap mı bize ilham veriyor; onu okuyacağız. Bir film mi bize ilham veriyor, onu izleyeceğiz. Mesela ben spor yapmak istemiyorsam, beğendiğim bir kadının, mesela Gisele Bündchen'in vücuduna bakıyorum ve hemen "Hadi Demet kalk spora" diyorum.