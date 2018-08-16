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'ın 'Yıkılmam' mutluluğu

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Yıkılmam' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapan , İstMarina AVM'de objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:44
Pınar Soykan'ın 'Yıkılmam' mutluluğu

Bayram öncesi alışverişe çıkan , gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Yeni single'ının herkes tarafından olumlu tepki almasının mutluluğunu yaşadığını belirten şarkıcı, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok uğraştık ve herkesten olumlu tepki almak insanı çok mutlu ediyor. Yeni bir şarkı olmasına rağmen bu kadar kısa bir sürede beğenilmesi, ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Bu durum sonraki çalışmalarımız için de beni ve ekibimi ekstra motive etti. Herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. Güzel şarkıcı, alışveriş turunun ardından deniz manzarası eşliğinde yemek yedi. Kaynak: Milliyet

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Pınar Soykan'ın 'Yıkılmam' mutluluğu
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