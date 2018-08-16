Şebnem Sungur’dan kır düğünü konseptli klip

Ünlü
söz yazarı ve besteci Şebnem Sungur
, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Çok Seveceğim Seni' isimli şarkısı ile ilk kez kendi sesiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sungur, şarkının klibini ise kır düğünü konseptiyle yakın arkadaşlarıyla beraber çekti. Sungur'a klipte Ayla Çelik
, Gökhan-Aylin Tepe, Serdar Aslan, Aşkım Kapışmak, Çiğdem Batur
ve Onur Gülmek gibi isimler eşlik etti. Sungur, klipte düğüne gelen misafirleri oynayan Gökhan Tepe
ve Ayla Çelik'e, "Altın almadan mı geldiniz?" diye sorunca, son günlerde yükselen altın fiyatları da espri konusu oldu. Şarkıcı, yeni projesiyle ilgili "Bu şarkı dinleyen herkese aşk getirecek. Çok yüksek bir enerjisi var" dedi.