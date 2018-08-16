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’dan kır düğünü konseptli klip

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Şebnem Sungur’dan kır düğünü konseptli klip
Ünlü söz yazarı ve besteci , sözü ve müziği kendisine ait olan 'Çok Seveceğim Seni' isimli şarkısı ile ilk kez kendi sesiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sungur, şarkının klibini ise kır düğünü konseptiyle yakın arkadaşlarıyla beraber çekti. Sungur'a klipte , Gökhan-Aylin Tepe, Serdar Aslan, Aşkım Kapışmak, ve Onur Gülmek gibi isimler eşlik etti. Sungur, klipte düğüne gelen misafirleri oynayan ve Ayla Çelik'e, "Altın almadan mı geldiniz?" diye sorunca, son günlerde yükselen altın fiyatları da espri konusu oldu. Şarkıcı, yeni projesiyle ilgili "Bu şarkı dinleyen herkese aşk getirecek. Çok yüksek bir enerjisi var" dedi.
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Şebnem Sungur’dan kır düğünü konseptli klip
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