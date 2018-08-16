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’de çekilen görüntüler ’de izlenme rekoru kırdı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Türkiye’de çekilen görüntüler Çin’de izlenme rekoru kırdı
Yunus Emre Enstitüsü () tarafından 'de başlatılan tanıtım seferberliği sonuç vermeye başladı. 'yi yıl sonuna kadar ziyaret eden Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda YEE tarafından ağırlanan Çinli şarkıcı , yeni şarkısının klibini Türkiye'de çekti. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlarken gitar çalan Xu Fei'nin klibi Çin'de izlenme rekorları kırdı. Xu Fei'nin sosyal medyada paylaştığı videoyu kısa sürede 70 milyon kişi izledi. Şarkıcı Xu Fei'nin de aralarında olduğu misafirler, Türkiye'yi daha önceden sadece fotoğraflardan ve haberlerden bildiklerini ancak yakından görünce hayran kaldıklarını söyledi.
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Türkiye’de çekilen görüntüler Çin’de izlenme rekoru kırdı
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