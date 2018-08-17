300 bin TL’lik konser hazırlığı

Şarkıcı
Edis, Harbiye Açıkhava
Tiyatrosu'nda vereceği ikinci konser için kolları sıvadı. İlk kez 8 Ağustos'ta Açıkhava sahnesine çıkan ve 5 bin kişiye seslenen Edis, aynı mekandaki ikinci konserini 2 Eylül'de verecek. Konser için şimdiden 2 bin 500 adet bilet satılırken, yakışıklı şarkıcının bu özel gece için 300 bin TL harcayacağı öğrenildi. Dekor, dans koreografisi ve teknik konularda masraftan kaçınmayan Edis, detaylarla titizlikle ilgileniyor. Haftada 20 saat prova yapan şarkıcı, özel sürprizler de hazırlıyor.