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300 bin TL’lik konser hazırlığı

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
300 bin TL’lik konser hazırlığı
Şarkıcı Edis, Tiyatrosu'nda vereceği ikinci konser için kolları sıvadı. İlk kez 8 Ağustos'ta Açıkhava sahnesine çıkan ve 5 bin kişiye seslenen Edis, aynı mekandaki ikinci konserini 2 Eylül'de verecek. Konser için şimdiden 2 bin 500 adet bilet satılırken, yakışıklı şarkıcının bu özel gece için 300 bin TL harcayacağı öğrenildi. Dekor, dans koreografisi ve teknik konularda masraftan kaçınmayan Edis, detaylarla titizlikle ilgileniyor. Haftada 20 saat prova yapan şarkıcı, özel sürprizler de hazırlıyor.
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