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Doktor meslektaşlarını açıkhava’da ağırladı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Doktor meslektaşlarını açıkhava’da ağırladı
, önceki gün İstikbal Konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Harbiye Açıkhava'da 17'nci kez sahneye çıkan Göçer'i izleyenler arasında; -Berna Hun, Aydan Şener, , , , Demir Karahan, Zeynep Talu, ve Fatih Ayhan gibi isimler de vardı. Konser boyunca izleyicilerle sık sık sohbet eden Göçer, 'Samanyolu' şarkısıyla Ediz Hun'a sürpriz yaptı. Alkışlar arasında seyircileri selamlayan Hun, Göçer'e övgüler yağdırdı: "Seninle gurur duydum. Buraya gelmeden Alexandro Safina ve Juan Diego Florez'i dinledik. Senin onlardan aşağı kalır yanın yok. Sen Türkiye'nin Safina'sısın, Florez'isin."

400 DOKTOR IZLEDI
Konserde doktorlara şiddet konusuna dikkat çeken Göçer'i, 400 doktor meslektaşı da yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçının Tıp Fakültesi'nden arkadaşı olan Uzm. Dr. Aybanu Gökçen, sahneye çıkarak "Biz hastalarımızı seviyoruz siz de doktorlarınızı sevin. Sevgi her şeyin ilacı" dedi.

HER GÜN 1 MİLYON İZLENİYOR
'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' albümünde seslendirdiği 'Vuracak' şarkısıyla bu yaz müzik listelerinde zirveye yerleşen , şarkının klibiyle de büyük başarı yakaladı. 'Vuracak' ile bir ayda Youtube'da 50 milyon izlenmeye ulaşan Özbey, her gün 1 milyon kez izlenerek yükselişini sürdürüyor.
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