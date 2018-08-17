Doktor meslektaşlarını açıkhava’da ağırladı

Ferhat Göçer
, önceki gün İstikbal Harbiye Açıkhava
Konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Harbiye Açıkhava'da 17'nci kez sahneye çıkan Göçer'i izleyenler arasında; Ediz Hun
-Berna Hun, Aydan Şener, Hıncal Uluç
, Fikret Ercan
, Ömür Gedik
, Demir Karahan, Zeynep Talu, Behzat Gerçeker
ve Fatih Ayhan gibi isimler de vardı. Konser boyunca izleyicilerle sık sık sohbet eden Göçer, 'Samanyolu' şarkısıyla Ediz Hun'a sürpriz yaptı. Alkışlar arasında seyircileri selamlayan Hun, Göçer'e övgüler yağdırdı: "Seninle gurur duydum. Buraya gelmeden Alexandro Safina ve Juan Diego Florez'i dinledik. Senin onlardan aşağı kalır yanın yok. Sen Türkiye'nin Safina'sısın, Florez'isin." 400 DOKTOR IZLEDI
Konserde doktorlara şiddet konusuna dikkat çeken Göçer'i, 400 doktor meslektaşı da yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçının İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nden arkadaşı olan Uzm. Dr. Aybanu Gökçen, sahneye çıkarak "Biz hastalarımızı seviyoruz siz de doktorlarınızı sevin. Sevgi her şeyin ilacı" dedi. HER GÜN 1 MİLYON İZLENİYOR
'Yıldız
Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' albümünde seslendirdiği 'Vuracak' şarkısıyla bu yaz müzik listelerinde zirveye yerleşen Merve Özbey
, şarkının klibiyle de büyük başarı yakaladı. 'Vuracak' ile bir ayda Youtube'da 50 milyon izlenmeye ulaşan Özbey, her gün 1 milyon kez izlenerek yükselişini sürdürüyor.