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Pes doğrusu!

’nin Ben Tek Siz Hepiniz şarkısına ’in çektiği klip, ünlü sanatçı Juanes’in şarkısının klibinin kopyası çıktı. Müzik sektöründe, Joker’in Derici’yi zor duruma düşürdüğü konuşuluyor

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Pes doğrusu!
KOLOMBİYALI SANATÇI
Müzik dünyasından bir çalıntı haberi daha! Son yıllarda yabancı sanatçıların kliplerinden kopya çekilerek yapılan kliplere bir yenisi daha eklendi. 'nin son albümünün çıkış şarkısı Ben Tek Siz Hepiniz'in klibi, Kolombiyalı sanatçı Juanes'den çalıntı çıktı!

ÇEKİM PLANLARI AYNI
Juanes'in, şarkısına çektiği 50 milyon tık alan klibi, yönetmen tarafından İrem Derici'nin klibinde birebir kopyalandı. Joker'in, Pa Dentro'nun klibinde yer alan fikir, aksesuvar ve çekim planlarını, Derici'nin klibinde aynen kullandığı görülüyor.
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Pes doğrusu!
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