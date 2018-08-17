Pes doğrusu!

KOLOMBİYALI SANATÇI
Müzik dünyasından bir çalıntı haberi daha! Son yıllarda yabancı sanatçıların kliplerinden kopya çekilerek yapılan kliplere bir yenisi daha eklendi. İrem Derici
'nin son albümünün çıkış şarkısı Ben Tek Siz Hepiniz'in klibi, Kolombiyalı sanatçı Juanes'den çalıntı çıktı! ÇEKİM PLANLARI AYNI
Juanes'in, Pa Dentro
şarkısına çektiği 50 milyon tık alan klibi, yönetmen Murat Joker
tarafından İrem Derici'nin klibinde birebir kopyalandı. Joker'in, Pa Dentro'nun klibinde yer alan fikir, aksesuvar ve çekim planlarını, Derici'nin klibinde aynen kullandığı görülüyor.