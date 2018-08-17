‘Yalnız Çiçek’ klibini anlamayanlara anlatayım’

Genç
şarkıcı Aleyna Tilki
, önceki akşam İsfanbul Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. 'Yıldız Tilbe
'nin Yıldızlı Şarkıları' albümünde seslendirdiği 'Yalnız Çiçek
' şarkısıyla ses getiren Tilki, klibin parçayla uyumsuz olduğu eleştirisine yanıt verdi: "Klibin sanat yönetmeni benim. Klibi anlamayanlara ipuçları vereceğim. Şarkıda 'Yüreğimle dokunsam çiçeğine' gibi sözler ve sürreal anlatımlar var. Bu değerli ve gerçek üstü anlatıma sahip bir şarkıya stüdyo klibi çekemezdik. Bu şarkının hak ettiği klibi çektik."