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’ klibini anlamayanlara anlatayım’

Giriş Tarihi: 17.8.2018
‘Yalnız Çiçek’ klibini anlamayanlara anlatayım’
Genç şarkıcı , önceki akşam İsfanbul Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. ''nin Yıldızlı Şarkıları' albümünde seslendirdiği '' şarkısıyla ses getiren Tilki, klibin parçayla uyumsuz olduğu eleştirisine yanıt verdi: "Klibin sanat yönetmeni benim. Klibi anlamayanlara ipuçları vereceğim. Şarkıda 'Yüreğimle dokunsam çiçeğine' gibi sözler ve sürreal anlatımlar var. Bu değerli ve gerçek üstü anlatıma sahip bir şarkıya stüdyo klibi çekemezdik. Bu şarkının hak ettiği klibi çektik."
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‘Yalnız Çiçek’ klibini anlamayanlara anlatayım’
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