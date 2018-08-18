Açıkhava’da bol starlı Broadway rock rüzgarı

Rock starlarla, müzikal starları aynı sahnede buluşturan Rock Müzikaller
projesi, Harbiye Açıkhava
'da 24 Eylül akşamı Broadway
rüzgarı estirecek. Ülkemizde uzun süre kapalı gişe oynayan 'Evita' müzikalinin başrolü 'Eva Peron' karakterini başarıyla canlandıran Zuhal Olcay
, yıllar sonra Rock Müzikaller projesinde guest star olarak sürpriz bir parçayla müzikal severlerin karşısına çıkıyor. Zuhal Olcay, Ferman Akgül
ve Gripin dışında Aslı Gökyokuş, Ayça Varlıer
, Erdem Yener, Evrencan Gündüz, Fatma Turgut
ve Özge Borak
gibi ünlü isimler de kadroda yer alacak.