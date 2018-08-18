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Açıkhava’da bol starlı rock rüzgarı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Açıkhava’da bol starlı Broadway rock rüzgarı
Rock starlarla, müzikal starları aynı sahnede buluşturan projesi, 'da 24 Eylül akşamı rüzgarı estirecek. Ülkemizde uzun süre kapalı gişe oynayan 'Evita' müzikalinin başrolü 'Eva Peron' karakterini başarıyla canlandıran , yıllar sonra Rock Müzikaller projesinde guest star olarak sürpriz bir parçayla müzikal severlerin karşısına çıkıyor. Zuhal Olcay, ve Gripin dışında Aslı Gökyokuş, , Erdem Yener, Evrencan Gündüz, ve gibi ünlü isimler de kadroda yer alacak.
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Açıkhava’da bol starlı Broadway rock rüzgarı
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