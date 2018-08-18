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'nın Seni Seve Seve klibi bir haftada 2 milyon kez izlendi

Ünlü popçu 'nın Seni Seve Seve klibi bir haftada 2 milyon kez izlendi

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 23:39
Emre Kaya'nın Seni Seve Seve klibi bir haftada 2 milyon kez izlendi

Ünlü şarkıcı , ilk kez kendisinin imzası olmayan 'Seni Seve Seve' şarkısının klibi bir haftada 2 milyon kez izlendi. Bu zaman kadar 'Yapboz', 'Esaret', 'Dındın' gibi birçok hite imza atan Emre Kaya, projesinde yer alan 'Seni Seve Seve' şarkısı dinleyiciler tarafından beğenildi. İlk kez kendi imzası olmayan bir şarkı seslendiren ünlü şarkıcının 'Seni Seve Seve' klibi 2 milyon izlenme rakamına ulaştı. Şarkının geldiği noktadan son derece memnun olan Emre Kaya, 'Seni Seve Seve'nin konserlerine başladı. Yakın zamanda sahne alıp, sevenlerini coşturduğu Kütahya'da herkes hep bir ağızdan sevilen şarkıya eşlik etti. Yaz konser programı yoğun olan Emre Kaya, sevenleriyle buluşmaya yaz boyunca devam edecek.

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Emre Kaya'nın Seni Seve Seve klibi bir haftada 2 milyon kez izlendi
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