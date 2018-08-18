Sahnedeyken bebeğim karnımda hareket ediyordu

Üç yıl önce hayatını oyuncu Engin Hepileri
ile birleştiren Beyza Şekerci
, şu sıralar heyecanlı günler yaşıyor. Güzel oyuncu, iki ay sonra oğlunu kucağına almaya hazırlanıyor. Şekerci ile aynı dönemde aynı mutluluğu yaşadığımızı öğrenince, kendisiyle hemen sözleşip Ortaköy
'deki Radisson Blu Bosphorus Hotel'de buluştuk. Şekerci ile hamileliğimizi öğrendiğimiz günden bugüne hissettiklerimizi konuştuk... Hamile olduğunuzu nasıl öğrendiniz? İngiltere
'de, çok sevdiğimiz bir yerdeydik. Her yıl birkaç kere gideriz oraya. Aslında tatilde içime bir his düştü. Sanki bir şeyler hissetmiştim ama sürekli geziyorduk ve orada böyle bir şeyi öğrenmeye çalışmadım. İstanbul
'a döndükten sonra öğrendim. Öğrendiğinizde ne hissettiniz?
Eşimle birlikte öğrendik. Hatta ben sonuca bakamadım, ona gösterdim. Mutluluk gözyaşları içinde birbirimize sarıldık. Güzel ve özel bir duygu... İlk anlarda kimseyle paylaşmadık; bir süre sadece ikimize ait bir duygu olsun istedik. Ailemiz ve arkadaşlarımızla dördüncü aydan sonra paylaştık. Planlı bir hamilelik mi yaşadınız?
Evlenir evlenmez çocuk sahibi olmayı düşünmüyordum, vakti gelince olur diyordum. Evliliğin ilk yıllarında çok güzel gezdik, çocuğumuzla da aynı şekilde gezeceğiz. Planlıyordum kafamda ama o geleceği zamanı kendisi seçti. Eşinizde durum nasıl?
O hep hazırdı; evlendiğimiz gün de olsaydı, çok mutlu olurdu. İkimiz de çocukları çok seviyoruz. Kendi zamanını güzel belirledi ve şu an bizi kendisine hazırlıyor. Hamileliğiniz nasıl geçiyor peki?
Rahat geçiyor çok şükür. Bale ve dans geçmişimin olması, fiziksel olarak bana yardımcı oldu. Sporu bırakmamış olmanın avantajlarını yaşadım. Bebeğiniz karnınızdayken sahneye de çıktınız...
Altıncı ay bitene kadar tiyatro oyunuma devam ettim; beraber sahneye çıktık. Ayda dört oyun; bazı günler günde iki oyun bile oynadık. O hareketlilik bana iyi geldi. İlk zamanlarda daha halsiz oluyordum. Yorucu sahnelerde daha temkinli davrandık. Onunla sahnede olmak çok güzeldi. Hareket etmeye başladığını bile hissediyordum. Eşiniz babalık duygusuna alıştı mı?
Bazı insanlar bu duyguya hazır oluyor bence. Engin, o resimde benim için o kadar tamamdı ki, kendimden fazla ona güveniyordum. Benim tahminim yoktu ama eşim rüyasında kızımız olacağını görmüştü. Siz böyle bir şey yaşadınız mı?
Benim de hiç tahminim yoktu. Bir gece rüyamda kucağıma erkek bebek aldığımı gördüm. Bir hafta sonra kontrolde erkek olacağını öğrendik. EVLİLİĞİMİZDE 50 YILLARI GÖRÜRÜZ UMARIM Üç yıllık evlisiniz. Evlilik aşkı öldürüyor mu?
Bu lafa inanmıyorum. Annem-
babam 33 yıldır evli ve
birbirlerine sevgileri, aşkları,
saygıları hiç bitmedi. Buna
izin vermediğiniz sürece
bitmez. Hayat benimle aynı
şeyi düşünen birini çıkardı
karşıma. Fedakarlık yapmak,
birbirinin hayatına saygı duymak
çok önemli. İnşallah evliliğimizde
40'ları, 50'leri de
görürüz. Oğlumuz da bu aşka
dahil olacak. ENGİN'E BENZESİN DİYE HEP ONA BAKIYORUM Sizce kime benzeyecek?
Engin'den bir tane daha olması
güzel olur. 'Kime bakarsan
ona benzer' derler. Annem bana
hamileyken, karnında hareket
edince babama bakarmış. Bunu
ben de uyguladım. Ben de Engin'e
bakıyorum, ona benzesin diye. Ultrasonda
Engin'e benzettim, o da
ağız yapısını bana benzetti. Spor yapıyor musunuz?
Haftada üç gün özel bir eğitmenle
pilates yapıyorum. Arada
yüzüyorum. Bazen yürüyüş konusunda
tembellik yaparsam, Engin
hemen beni harekete geçiriyor ve
çok destek oluyor. Bu süreçte nelerden uzaklaştınız?
Olumsuz yorum yapan, negatif
enerjili herkesten... Herkesin
kendi deneyimi olmalı bu. Ama
bazen çok müdahale edebiliyorlar,
bundan hoşlanmıyorum.
Negatif kişilerle bu süreçte hiç bir
araya gelmedim.