Sahnedeyken bebeğim karnımda hareket ediyordu

Üç yıl önce hayatını oyuncu Engin Hepileri ile birleştiren Beyza Şekerci , şu sıralar heyecanlı günler yaşıyor. Güzel oyuncu, iki ay sonra oğlunu kucağına almaya hazırlanıyor. Şekerci ile aynı dönemde aynı mutluluğu yaşadığımızı öğrenince, kendisiyle hemen sözleşip Ortaköy 'deki Radisson Blu Bosphorus Hotel'de buluştuk. Şekerci ile hamileliğimizi öğrendiğimiz günden bugüne hissettiklerimizi konuştuk... İngiltere 'de, çok sevdiğimiz bir yerdeydik. Her yıl birkaç kere gideriz oraya. Aslında tatilde içime bir his düştü. Sanki bir şeyler hissetmiştim ama sürekli geziyorduk ve orada böyle bir şeyi öğrenmeye çalışmadım. İstanbul 'a döndükten sonra öğrendim.Eşimle birlikte öğrendik. Hatta ben sonuca bakamadım, ona gösterdim. Mutluluk gözyaşları içinde birbirimize sarıldık. Güzel ve özel bir duygu... İlk anlarda kimseyle paylaşmadık; bir süre sadece ikimize ait bir duygu olsun istedik. Ailemiz ve arkadaşlarımızla dördüncü aydan sonra paylaştık.Evlenir evlenmez çocuk sahibi olmayı düşünmüyordum, vakti gelince olur diyordum. Evliliğin ilk yıllarında çok güzel gezdik, çocuğumuzla da aynı şekilde gezeceğiz. Planlıyordum kafamda ama o geleceği zamanı kendisi seçti.O hep hazırdı; evlendiğimiz gün de olsaydı, çok mutlu olurdu. İkimiz de çocukları çok seviyoruz. Kendi zamanını güzel belirledi ve şu an bizi kendisine hazırlıyor.Rahat geçiyor çok şükür. Bale ve dans geçmişimin olması, fiziksel olarak bana yardımcı oldu. Sporu bırakmamış olmanın avantajlarını yaşadım.Altıncı ay bitene kadar tiyatro oyunuma devam ettim; beraber sahneye çıktık. Ayda dört oyun; bazı günler günde iki oyun bile oynadık. O hareketlilik bana iyi geldi. İlk zamanlarda daha halsiz oluyordum. Yorucu sahnelerde daha temkinli davrandık. Onunla sahnede olmak çok güzeldi. Hareket etmeye başladığını bile hissediyordum.Bazı insanlar bu duyguya hazır oluyor bence. Engin, o resimde benim için o kadar tamamdı ki, kendimden fazla ona güveniyordum.Benim de hiç tahminim yoktu. Bir gece rüyamda kucağıma erkek bebek aldığımı gördüm. Bir hafta sonra kontrolde erkek olacağını öğrendik.Bu lafa inanmıyorum. Annem-babam 33 yıldır evli vebirbirlerine sevgileri, aşkları,saygıları hiç bitmedi. Bunaizin vermediğiniz sürecebitmez. Hayat benimle aynışeyi düşünen birini çıkardıkarşıma. Fedakarlık yapmak,birbirinin hayatına saygı duymakçok önemli. İnşallah evliliğimizde40'ları, 50'leri degörürüz. Oğlumuz da bu aşkadahil olacak.Engin'den bir tane daha olmasıgüzel olur. 'Kime bakarsanona benzer' derler. Annem banahamileyken, karnında hareketedince babama bakarmış. Bunuben de uyguladım. Ben de Engin'ebakıyorum, ona benzesin diye. UltrasondaEngin'e benzettim, o daağız yapısını bana benzetti.Haftada üç gün özel bir eğitmenlepilates yapıyorum. Aradayüzüyorum. Bazen yürüyüş konusundatembellik yaparsam, Enginhemen beni harekete geçiriyor veçok destek oluyor.Olumsuz yorum yapan, negatifenerjili herkesten... Herkesinkendi deneyimi olmalı bu. Amabazen çok müdahale edebiliyorlar,bundan hoşlanmıyorum.Negatif kişilerle bu süreçte hiç biraraya gelmedim.