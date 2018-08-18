Türkiye’nin dört yanında bayram konserleri

Ünlü
sanatçılar, Kurban Bayramı'nda Türkiye
'nin dört bir yanında konserler vererek hayranlarına coşkulu anlar yaşatacak. 20 Ağustos arife günü gece hayatının ünlü ismi Hakan Altun
'un Didim'deki Sensation'da 'Yaşasın Arabesk' konseptli konseriyle başlayacak olan zincir, bayram boyunca şöyle devam edecek: 21 Ağustos (Bayramın birinci günü):
Hande Yener-
Avşa Club Liatris, Serkan Kaya- Bodrum
Sahne, Ece Seçkin
-Starlight Resort Hotel Antalya
, Özgün- Ayvalık Gossip Club, Aydın Kurtoğlu-Dalida Bodrum. 22 Ağustos (Bayramın ikinci günü):
Hakan Altun-Bodrum Sahne, Fettah Can-Özdere Öküz, Hande Yener-Didim Medusa Club, Serkan Kaya-Bodrum Azka Hotel, Özgün-Jojo Club Enez. 23 Ağustos (Bayramın üçüncü günü):
Hakan Altun- Jolly Joker Alaçatı, Hande Yener-
Antalya Inferno, Serkan Kaya- Kıbrıs Cratos Hotel, Ece Seçkin- Marmaris Grand Yazıcı, Özgün-Nirvana Lagoon Otel Antalya
, Aydın Kurtoğlu-Eskişehir Mood. 24 Ağustos (Bayramın dördüncü günü):
Hakan Altun-Azka Otel Bodrum, Fettah Can-Muş Malazgirt, Hande Yener-Bodrum Moss, Serkan Kaya- Kuşadası Jade, Ece Seçkin- Kastamonu, Özgün-Amara Dolce Vita Otel Antalya, Bahadır Tatlıöz-Balıkesir. 25 Ağustos:
Hakan Altun-Jolly Joker Antalya, Hande Yener-Kuşadası Jade, Serkan Kaya-Çınarcık Kio Club.