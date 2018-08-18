‘Uçakta cilt bakımı yapıyorum’

Podyumların popüler ismi Bella Hadid, güzellik sırlarını açıkladı. İşi gereği hemen her gün seyahat ettiğini belirten 21 yaşındaki model; yanında hep bir nemlendirici krem, üç serum ve bir gece maskesi taşıdığını söyledi. Cilt bakımını uçakta yapmayı çok sevdiğini söyleyen Hadid, Kore üretimi kağıt cilt maskelerini de sıkça kullandığını dile getirdi. Güzellik idolleri olarak Cher ve Monica Bellucci
'yi gösteren Hadid, şöyle konuştu: "Cher'le ilgili hep bir takıntım oldu. O, bugün de hâlâ çok büyük bir isim. Hayatımın geri kalanında onun gibi olmak istiyorum. Monica Bellucci de tüm zamanların en güzel kadınlarından biri." Annesinin kendisine her zaman bol su içmesini tavsiye ettiğini söyleyen Hadid, "Midem veya başım ağrıdığında su içerim. Cildimizi nemlendirmek için de suya ihtiyacımız var. Ama su içmeyi pek sevmediğim için kendimi zorlamam gerekiyor" dedi. Büyük ödül törenleri ve davetlerde spor ayakkabı giymeyi çok sevdiğini ifade eden güzel model, "Şık bir elbisenin altına tenis ayakkabısı giydiğimde, kendimi topuklu ayakkabı giydiğim zamanlardan daha seksi hissediyorum" itirafında bulundu.