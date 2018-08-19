Bır apartmandaki sıra dışı komşuluk hikayesi

Murat
Dalkılıç, Eren Hacısalihoğlu
, Serenay Aktaş
ve Melis Sözen gibi oyuncular önceki gün 'Dünya Hali
' filminin çekimleri için Kalamış'taydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dalkılıç, "Bu senenin en renkli ve tatlı filmi olacağına inandığım 'Dünya Hali', heyecan, aşk ve sakarlık dolu romantik komedi işi oldu. Filmde filofobik bir adam olan 'Serdar' karakterini canlandırıyorum. Türkiye'ye filofobiğin anlamını öğreteceğiz" dedi.
Yapımcılığını TN Yapım Tanay Abbasoğlu'nun, yönetmenliğini ise A. Taner Elhan
'ın üstlendiği 'Sevgili Komşum
' adlı film, seyircinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sezonun en sıra dışı öyküsü ve çarpıcı komşuluk ilişkileriyle seyirciyi ters köşe yapmaya hazırlanan filmin senaryosu Onur Ünlü
ve Selcan Özgür'e ait. Geri sayıma başlayan 'Sevgili Komşum'un afiş ve fragmanı da hazır! Her sahnesi merakla izlenecek 'Sevgili Komşum'un iddiali oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları
, Selim Bayraktar
, Erkan Can
, Emre Altuğ, Serap Matyaş
, Ozan Bilen ve Ayşen Gruda bulunuyor. Bir A. Taner Elhan filmi olan 'Sevgili Komşum' 5 Ekim'de sinemalarda. FİLM SETİNDE HASTANELİK OLDU
YAPIMCILIĞINI
ve yönetmenliğini Çılgın Sedat
'ın üstlendiği 'Benim Adım Osssman
' filmindeki kaza
sahnesinin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen Sedat Kapurtu
, atlattığı set kazasını "İsmimin hakkını verdim" cümleleriyle anlattı. Defalarca tekrarlanan çekimler sırasında dizini inciten 'Çılgın Sedat' set ekibini bir hayli korkutmuş. Hayatını köşe yazarı olmaya adamış 'Osman'ın maceralarını konu alan filmin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen "Çılgın Sedat" küçük bir set kazası atlattı. Osman'ın sevdiği kıza selam verirken bisikletiyle arabaya çarptığı sahneyi kendisi oynamak isteyen Sedat, defalarca tekrar edilen çekimler sırasında dizini incitti. Set ekibini bir hayli korkutan ve doktor kontrolünün ardından çekimlere devam ettiğini belirten Çılgın Sedat, korkutan anı "İsmimim hakkını vermiş oldum" cümleleriyle anlattı. Başrolünde Sedat Kapurtu, Metin Yıldız
ve Ateş Fatih Uçan'ın rol aldığı 'Benim Adım Osssman' filmi 17 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluştu.