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'ın bu sözleri şaşırttı!

Taşpınar, en beğendiği yerinin neresi olduğu sorulduğunda, “” diye cevap verdi

Giriş Tarihi: 19.8.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 13:43
Eda Taşpınar'ın bu sözleri şaşırttı!

Yaz mevsiminde sahillerde verdiği pozlarla bilinen girişimci , öldükten sonra sevenlerinin üzülmemesi gerektiğini belirterek, "Arkamdan parti yapsınlar" dedi.

Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın konuğu olan Eda Taşpınar, "Mezar taşınıza ne yazılsın?" sorusuna şu cevabı verdi: "Hepimiz birer sözcükten çok daha fazlayız. Mümkünse yaşadığım hayatı kutlamak için arkamdan parti yapsınlar; kimse ağlayıp sızlamasın."

En beğendiği yerinin neresi olduğu sorulduğunda da, "" diye cevap veren Taşpınar, lisedeki takma adının "Taş" olduğunu da söyledi. Taşpınar, "O yaşlarda sevmiştim şimdi ise üzerimde bir yük gibi hissettiriyor" şeklinde konuştu.

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Eda Taşpınar'ın bu sözleri şaşırttı!
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