Ekip toplandı

Ata
Demirer, senaryosunu kendisinin yazdığı, yapımcılığını Bkm Film
'in üstlendiği 'Hedefim Sensin' filmi için geri sayıma başladı. Film, Demirer ve Demet Akbağ
'ı üç yıl aradan sonra yeniden bir araya getirecek. 'Eyyvah Eyvah
' serisinde çok sevilen Akbağ-Demirer ikilisi, yine neşeli bir filme imza atacak. Filmin yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü üstlenecek. Filmleri ile milyonları kahkahaya boğan ikili, yeni filmlerinde 'Zekeriya' ve 'Hafize' olarak kamera karşısına geçecek. Filmde Demirer, yine çok eğlenceli bir Ege hikayesi anlatıyor. 'Hedefim Sensin'de; Ata Demirer
ve Demet Akbağ'ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri
, İlker Aksum ve Erkan Can
da rol alıyor.