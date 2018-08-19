Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Ekip toplandı

Ekip toplandı

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Ekip toplandı
Ata Demirer, senaryosunu kendisinin yazdığı, yapımcılığını 'in üstlendiği 'Hedefim Sensin' filmi için geri sayıma başladı. Film, Demirer ve 'ı üç yıl aradan sonra yeniden bir araya getirecek. '' serisinde çok sevilen Akbağ-Demirer ikilisi, yine neşeli bir filme imza atacak. Filmin yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü üstlenecek. Filmleri ile milyonları kahkahaya boğan ikili, yeni filmlerinde 'Zekeriya' ve 'Hafize' olarak kamera karşısına geçecek. Filmde Demirer, yine çok eğlenceli bir Ege hikayesi anlatıyor. 'Hedefim Sensin'de; ve Demet Akbağ'ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu, , İlker Aksum ve da rol alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekip toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN