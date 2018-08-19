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‘Neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz’

Giriş Tarihi: 19.8.2018
‘Neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz’
Emre Altuğ'un sahibi olduğu, 15 Haziran'da konseriyle kapılarını açan ve bugüne kadar pek çok sanatçıyı sahnesine konuk eden Alaçatı , geçtiğimiz günlerde müzisyenlere ve çalışanlarına olan borcu nedeniyle kepenk kapattı. Ünlü mekan, konserleri iptal etti. Bunun üzerine mekanda sahneye çıkan şarkıcı Deha Bilimlier, 'dan bir açıklama yaptı: "Verilen sözler tutulmayıp konser ödemelerini zamanında yatırmayan, Çeşme Alaçatı'da adeta sanatçı avına çıkmış Gazino Sako ile anlaşmamız sona ermiştir. Ben ve benim gibi olup da söyleyemeyen birçok sanatçı dostum adına da bu bilgilendirmeyi yapıyorum. Bu piyasaya yeni giren, bu devranın bu şekilde döneceğini zanneden bu işletme için hukuki süreç başlatıyoruz." Bu açıklama karşısında Emre Altuğ sessizliğini korudu. Altuğ'un yardımcısı ise "Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu an özel bir açıklama yapamıyoruz" dedi.
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‘Neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz’
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