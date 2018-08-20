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Günaydın bu bayram yine çok konuşulacak

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Günaydın bu bayram yine çok konuşulacak

OZAN AKBABA 1.GÜN

'ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMAK SEVAPLARI GÜNAHLARI SORGULATIYOR'

Bir ay önce oğlu Ozan Ali'yi kucağına alan oyuncu , değişen dünyasını anlattı. Akbaba, "Bu kadar masum ve temiz bir varlığı kucağına almak, insana sevaplarını, günahlarını, insanlığını, hayatını sorgulatıyor" diyor.

ZİYNET SALİ 2. GÜN

'TÜRK MİLLETİ BU OYUNU DA BOZAR'

Yeni single'ı Hoppala'yı çıkaran , ülke gündemini değerlendirdi: " çok güçlü bir ülke; bu ekonomik sıkıntıları da atlatır. , bugüne kadar çok büyük oyunlara göğüs germiş ve bunları bozmuştur. Bu oyunu da bozacaktır."

?İREM DERİCİ 3. GÜN

'YAPIMDAN DOLAYI HEP MAYMUN GİBİ EĞLENDİREN OLDUM'

Müziğin çılgın ismi İrem Derici, delidolu hallerinden dolayı her zaman maymun gibi insanları eğlendirdiğini söyleyip "Ama artık buna bir son vermem gerekiyor" diye de bir itirafta bulundu.

BERKAY 4. GÜN

'90'LARIN POLEMİKLERİNE DÖNMEYECEKSEK SÖYLEYEYIM SAHNE BENİM ARENAM!'

Sahnelerin başarılı ismi , herkese meydan okudu: "Ben dünyaya, sahnede olmak için gelmişim. 90'lardaki magazin polemiklerine dönmeyeceksek söyleyeyim; sahne benim arenam!"

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Günaydın bu bayram yine çok konuşulacak
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