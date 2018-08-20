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: Artık öküz oldum

önceki gün Çeşme’de bir plajda konser verdi. İrlandalı eşi 'ın tatil için Yunan adası Girit’e gittiği sıralarda Ortaç ise Çeşme'de sevenleriyle buluştu.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 14:06 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 14:34
Serdar Ortaç: Artık öküz oldum

şarkı söylerken, kendini dinlemeyip cep telefonlarıyla ilgilenen hayranlarına tepki gösterdi. "Bir gün ben yok olunca, 'Ulan bir Japon vardı, konserine gitmiştik. Ama eğlenmek yerine telefonumuzla ilgilenmiştik' diye pişman olacaksınız" dedi.

'KAFAMA TAKMIYORUM'

Serdar Ortaç hızını alamadı dans etmeyenlere de laf attı: "50 yaşıma merdiven dayadım, MS tedavisi görüyorum ama yerinde duramıyorum, sürekli oynuyorum. İçiniz geçmiş sizin, canlanın biraz hadi, kıpırdanın."

Serdar Ortaç artık hiçbir şeye üzülmediğini de söyleyip "Kötü şeyleri kafama takmıyorum. Millet ağlıyor, ben tepkisizce bakıyorum. Öküz oldum resmen" dedi.

Serdar Ortaç, bayramın ikinci günü de Girne'de konser verecek.

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Serdar Ortaç: Artık öküz oldum
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