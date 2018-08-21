Kızını evlendirdi

YAVUZ Bingöl'ün mutlu günü... Bingöl, önceki gün kızı Sinem Türkü Bingöl'ü evlendirdi. Türkü Bingöl ile Mert Yuncu'nun düğün töreni, Kemer Country'de gerçekleşti. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken; nikah şahitliklerini Egemen Bağış, Vasıp Şahin, Mustafa İlbak, Zeynep Günay Tan ve Mustafa Akçayırdı yaptı. Düğüne katılanlar arasında; Necati Akpınar, Fatih Bucak, Ercan Saral, Onur Tan- Zeynep Tan gibi isimler de vardı. Sezen Aksu'nun 'Kutlama' adlı şarkısıyla ilk danslarını yapan çift, bu özel gece için dans dersleri aldı. Sürpriz yaparak sahneye çıkan Yavuz Bingöl, 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirirken kızı Türkü duygusal anlar yaşadı. Düğünde; Elif Buse Doğan, Ender Balkır, İzzet Yıldızhan ve Mustafa Keser söyledikleri haraketli parçalarla davetlileri coşturdu. Yeni evliler, bayram dolayısıyla balayına çıkmak yerine aileleriyle birlikte Çeşme'de olacak ve hafta sonu Yavuz Bingöl'un Kıbrıs'taki konserini izleyecekler.

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