Maraş’ta 10 bin kişiye konser verdi

EBRU Yaşar, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi'nin düzenlediği Birinci Peynir Festivali'nde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser günü 4.8 lik depremle sallanan Kahramanmaraşlılar'ın moralini yerine getirdi. 10 bin kişinin izlediği Yaşar, 30 şarkılık repertuvarıyla sahnedeydi. Yaşar, izleyicilere geçmiş olsun dileyerek konserine başladı: "Gündüz yaşadığınız deprem dolayısıyla hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de tam konser hazırlıklarına başlamıştım. İster istemez korkuyor insan. Tekrar geçmiş olsun. Allah beterinden sakınsın ve bu ülkeye zamansız acılar yaşatmasın."Saatler öncesinden konser alanını hınca hınç dolduran Kahramanmaraşlılar'ın karşısına Semih Doğruer imzalı mavi kıyafetiyle çıkan Yaşar, sahnede küçük bir hayranını da ağırladı. Yaşar, 'Nasıl Uyuyorsun', 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Helalim' ve 'Gözlerimde Gece Oldu' gibi şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Konser sonunda Pazarcık Belediye Başkanı Hamdi Bozdağ, Yaşar'a çiçek ve plaket takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU