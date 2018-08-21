Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Maraş’ta 10 bin kişiye konser verdi

Maraş’ta 10 bin kişiye konser verdi

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Maraş’ta 10 bin kişiye konser verdi

EBRU Yaşar, Pazarcık Belediyesi'nin düzenlediği Birinci Peynir Festivali'nde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser günü 4.8 lik le sallanan Kahramanmaraşlılar'ın moralini yerine getirdi. 10 bin kişinin izlediği Yaşar, 30 şarkılık repertuvarıyla sahnedeydi. Yaşar, izleyicilere geçmiş olsun dileyerek konserine başladı: "Gündüz yaşadığınız deprem dolayısıyla hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de tam konser hazırlıklarına başlamıştım. İster istemez korkuyor insan. Tekrar geçmiş olsun. Allah beterinden sakınsın ve bu ülkeye zamansız acılar yaşatmasın."Saatler öncesinden konser alanını hınca hınç dolduran Kahramanmaraşlılar'ın karşısına Semih Doğruer imzalı mavi kıyafetiyle çıkan Yaşar, sahnede küçük bir hayranını da ağırladı. Yaşar, 'Nasıl Uyuyorsun', 'Ben Ne Gördüm', 'Helalim' ve 'Gözlerimde Gece Oldu' gibi şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Konser sonunda Pazarcık Belediye Başkanı Hamdi Bozdağ, Yaşar'a çiçek ve plaket takdim etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maraş’ta 10 bin kişiye konser verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN