Türkiye’ye gökten yabancı yağıyor

Dünyaca ünlü top model Naomi Campbell, önceki gün Türkiye'ye geldi. Campbell'ın İstanbul seyahati yaptğı paylaşımlarla ortaya çıktı. Ünlü model, İstanbul Boğazı'nda çektiği video'yu kalp emojileri koyarak Instagram'da takipçileriyle paylaştı. İstanbul seyahatinin ikinci gününde Göksu'daki bir mekana giden Campbell, daha sonra tekneye binerek Boğaz turu yaptı. Güzel model, akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'dan ayrıldı.

KİMLER KİMLER GELMEDİ Kİ...

2018 yılı başından bu yana dünyaca ünlü pek çok isim ülkemizi ziyaret etti. Eric Clapton, Megan Fox, Karolina Kurkova, Chloe Green- Jeremy Meeks, Sam Taylor Johnson-Aaron Johnson, Elizabeth Banks, MaggieQ, Dylan McDermott ve son olarak Nicolas Sarkozy-Carla Bruni çifti; İstanbul ve Ege kıyılarını ziyaret eden ünlü isimler arasında.