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Herkes şaka yapıyor zannetti ama... sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı!

Uzun zamandır “Vertigo” hastalığı nedeniyle zor günler geçiren , Kıbrıs’ta bayramın ilk günü sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan seyirciler ünlü komedyene alkışlarla destek verdi.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 15:41
Herkes şaka yapıyor zannetti ama... Mehmet Ali Erbil sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı!

Uzun zamandır "Vertigo" hastalığı nedeniyle zor günler geçiren , Kıbrıs'ta bayramın ilk günü sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan seyirciler ünlü komedyene alkışlarla destek verdi.

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Herkes şaka yapıyor zannetti ama... Mehmet Ali Erbil sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı!
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