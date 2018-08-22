Herkes şaka yapıyor zannetti ama... Mehmet Ali Erbil sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı!
Uzun zamandır “Vertigo” hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs’ta bayramın ilk günü sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan seyirciler ünlü komedyene alkışlarla destek verdi.
Giriş Tarihi: 22.8.2018 15:23Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 15:41
Uzun zamandır "Vertigo" hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta bayramın ilk günü sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan seyirciler ünlü komedyene alkışlarla destek verdi.