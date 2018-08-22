İkinci yıla özel düet

Ünlü sanatçı Gökhan Tepe, yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme Jolly Joker'de sahneye çıkan sanatçının bir sonraki konser durağı Bodrum oldu. İki yıl önce Aylin Özer ile dünya evine giren Tepe, önceki gün verdiği Bodrum konserinde, eşi ile ikinci yıl dönümlerini, kendi bestesi olan 'Beyaz-Teşekkür Ederim' şarkısında birlikte düet yaparak kutladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tepe, şöyle konuştu: "Çok mutluyum. Allah kısmet ederse artık çocuk sahibi olmak istiyoruz. Yoğun bir dönemden geçtik, konser sonrası tatile gideceğiz." Eylül ayında da konserlerine devam edecek olan şarkıcı; 1 Eylül'de Ordu'da, 7 Eylül'Antalyalya Jolly Joker'de, 15 Eylül'de Beyoğlu Jolly Joker'de, 22 Eylül'de Vadistanbul'da, 28 Eylül'de İzmir Soldout'ta, 29 Eylül'de ise Bursa Jolly Joker'de konser verecek.

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