Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > İkinci yıla özel düet

İkinci yıla özel düet

Giriş Tarihi: 22.8.2018
İkinci yıla özel düet

Ünlü sanatçı , yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme 'de sahneye çıkan sanatçının bir sonraki konser durağı oldu. İki yıl önce Aylin Özer ile dünya evine giren Tepe, önceki gün verdiği Bodrum konserinde, eşi ile ikinci yıl dönümlerini, kendi bestesi olan 'Beyaz-Teşekkür Ederim' şarkısında birlikte düet yaparak kutladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tepe, şöyle konuştu: "Çok mutluyum. Allah kısmet ederse artık çocuk sahibi olmak istiyoruz. Yoğun bir dönemden geçtik, konser sonrası tatile gideceğiz." Eylül ayında da konserlerine devam edecek olan şarkıcı; 1 Eylül'de Ordu'da, 7 Eylül'Antalyalya Jolly Joker'de, 15 Eylül'de Beyoğlu Jolly Joker'de, 22 Eylül'de Vadistanbul'da, 28 Eylül'de Soldout'ta, 29 Eylül'de ise Jolly Joker'de konser verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci yıla özel düet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN