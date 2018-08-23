Toron Karacaoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti

Toron Karacaoğlu'nun vefat haberini, oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından duyurdu: Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en mutlandıran sesini yitirdi. Karacaoğlu, 24 Ağustos Cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek. Usta sanatçı, başta Cüneyt Arkın olmak üzere birçok ünlü ismi seslendirmişti.

TORON KARACOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu 20 Ağustos 1930 Mudanya doğumlu Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol aldı. 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.

1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yaptı. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yapmıştır.