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: Arya hiç bilmediğim bir sevginin kapısını açtı

Sahnelerin en çalışkan ve aranan isimlerinden ; kızı Arya dünyaya geldikten sonra bambaşka bir sevgiyle tanıştığını söylüyor: Arya daha önce gönlümde hiç açılmamış bir kapıyı açtı.

EYLEM BİLGİÇ
EYLEM BİLGİÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 11:01
Berkay Şahin: Arya hiç bilmediğim bir sevginin kapısını açtı

Son dönemin en rağbet gören isimlerinden , geçtiğimiz bir-iki yılı olduğu gibi bu yazı da neredeyse yerinde oturmadan, o konserden bu konsere, o sahneden bu sahneye koşturarak geçiriyor. İşlerinden artakalan tüm zamanını ise eşi Özlem Ada Şahin ve 1 yaşındaki kızı Arya'ya ayırıyor. Biz de kendisinin bu koşuşturması içerisinde bir fırsat bulup bayram için Şahin Ailesi'nin evine konuk olduk. Misafirperverlikleri dillere destan olan Berkay ve Özlem Ada Şahin'le, bizim için hazırladıkları bayram sofrasının başında sohbet ettik. Bu arada Berkay ile minik Arya'nın aşkına da şahit olduk. Arya, röportaj sırasında babasının yanağına, kollarına öpücükler kondurdu, attığı çığlıklarla babasının konuşmalarına eşlik etti…

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Berkay Şahin: Arya hiç bilmediğim bir sevginin kapısını açtı
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