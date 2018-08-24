Neşeli bayram

Bayramı? Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, dostlarıyla birlikte tekne kiralayıp tura çıktı

Demet Akalın, bayramda turneye çıktı. Antalya'da vereceği konser öncesi ekibiyle havuz keyfi yaptı.

FB'li Volkan Demirel, bayram tatilini ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiriyor. Ünlü futbolcu, teknede ailesiyle birlikte bayram pozu verdi.



BADİ GÖKHAN

Orhan Gencebay-Sevim Emre çiftinin oğulları Gökhan Gencebay, Bodrum'da gövde gösterisi yaptı. Fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gökhan'ın sıkı spor yaptığı öğrenildi

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