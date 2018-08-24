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Neşeli bayram

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Neşeli bayram

Bayramı? Ayvalık'ta geçiren , dostlarıyla birlikte tekne kiralayıp tura çıktı
, bayramda turneye çıktı. 'da vereceği konser öncesi ekibiyle havuz keyfi yaptı.
FB'li Volkan Demirel, bayram tatilini ailesiyle birlikte 'da geçiriyor. Ünlü futbolcu, teknede ailesiyle birlikte bayram pozu verdi.

BADİ GÖKHAN
Orhan Gencebay-Sevim Emre çiftinin oğulları Gökhan Gencebay, Bodrum'da gövde gösterisi yaptı. Fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gökhan'ın sıkı spor yaptığı öğrenildi

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Neşeli bayram
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