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Berkay küplere bindi!

Ünlü şarkıcı Berkay, sahne aldığı mekana türbanlı hayranlarının alınmadığını öğrenince hesabından tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 25.8.2018 12:17
Berkay küplere bindi!

Çeşme'de bir mekanda sahne alan Berkay, içeriye kapalı oldukları için alınmayan hayranlarının olduğunu öğrenince hesabından tepki gösterdi.

BERKAY, SOSYAL MEDYA HESABINDAN : "HER TÜRLÜ ARIZANIN KRALINI ÇIKARIRIM"

hesabının hikaye kısmından konuya tepki gösteren ünlü şarkıcı Berkay Şahin, şunları söyledi: "Benim olduğum yerde türbanlı kardeşlerim beni dinlemezse ben her türlü arızanın kralını çıkarırım! Ayrıca benim en yakın kardeşim dediğim insan türbanlı. bir çok kişi kapalı. Hayırdır? Kim neyin hesabını soruyor? Ailemde kapalı canlarım var. Beni bir ömür boyu istedikleri zaman dinlerler nokta"

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Berkay küplere bindi!
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