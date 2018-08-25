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Gecelerde yeni moda yeşil saçlar

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Gecelerde yeni moda yeşil saçlar
Yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala, Hollywood yıldızları yeni bir trendin etkisi altına girdi. Ünlü isimler, özellikle gece hayatında ve partilerde parlak yeşil renge boyattıkları saçlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Kim Kardashian, neon yeşil peruğuyla aynı renkte bir Lamborghini'ye binerken görüntülenmişti. Aynı günlerde güzel şarkıcı Dua Lipa, 23'üncü yaşgününü, taktığı koyu yeşil perukla kutladı. Şarkıcı SZA ise bir süredir neon yeşile boyattığı saçlarıyla boy gösteriyor. Bu trende ayak uyduran isimler, açık limon yeşilinden koyu orman yeşiline kadar birçok tonu tercih ediyor. Daha önce , , ve gibi ünlü isimler de yeşil saç modasının takipçileri olmuştu. ' modası' olarak da anılan yeşil saç trendine uyanlar, sosyal medyada fotoğraflarını kivi, avokado, timsah ve kurbağa emojileriyle paylaşmayı tercih ediyor.
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Gecelerde yeni moda yeşil saçlar
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