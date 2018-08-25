‘Reis Bey’ ilk kez dt sahnesınde

Üstad Necip Fazıl'ın ünlü tiyatro eseri 'Reis Bey
', ilk kez Devlet Tiyatroları
sahnesine taşınıyor. Oyunun ilk gösterimi, Ankara Devlet Tiyatrosu aracılığıyla 2018-2019 tiyatro sezonunun açılışında Küçük Tiyatro'da ilk yapılacak. Gencecik bir çocuğu haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatan oyunu, Özer Tunca yönetiyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt
, geçtiğimiz hafta provalar sırasında ekibi ziyaret etti. Geçen yıl yaklaşık 150 oyunla sezonu tamamladıklarını ve 1 milyon 600 binin üzerinde seyirciye ulaşarak yüzde 88 doluluk oranlarını yakaladıklarını söyleyen Kurt, yeni sezonda izleyici hedeflerinin 2 milyon olduğunu söyledi. Kadın yazarlara öncelik vereceğini hatırlatan Kurt, mülteci
ler ve göçe yönelik farkındalığı artırmak amacıyla yeni repertuvarda göç ve mülteci temalı oyunların da tercih edildiğini söyledi. Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza', Shakespeare'in 'Kış Masalı', 'Hırçın Kız' ve Moliere'in 'Cimri' gibi oyunları da sahnelenecek eserler arasında.