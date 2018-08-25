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’ ilk kez dt sahnesınde

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
‘Reis Bey’ ilk kez dt sahnesınde
Üstad Necip Fazıl'ın ünlü tiyatro eseri '', ilk kez sahnesine taşınıyor. Oyunun ilk gösterimi, Ankara Devlet Tiyatrosu aracılığıyla 2018-2019 tiyatro sezonunun açılışında Küçük Tiyatro'da ilk yapılacak. Gencecik bir çocuğu haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatan oyunu, Özer Tunca yönetiyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü , geçtiğimiz hafta provalar sırasında ekibi ziyaret etti. Geçen yıl yaklaşık 150 oyunla sezonu tamamladıklarını ve 1 milyon 600 binin üzerinde seyirciye ulaşarak yüzde 88 doluluk oranlarını yakaladıklarını söyleyen Kurt, yeni sezonda izleyici hedeflerinin 2 milyon olduğunu söyledi. Kadın yazarlara öncelik vereceğini hatırlatan Kurt, ler ve göçe yönelik farkındalığı artırmak amacıyla yeni repertuvarda göç ve mülteci temalı oyunların da tercih edildiğini söyledi. Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza', Shakespeare'in 'Kış Masalı', 'Hırçın Kız' ve Moliere'in 'Cimri' gibi oyunları da sahnelenecek eserler arasında.
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‘Reis Bey’ ilk kez dt sahnesınde
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