Sibel Can ve oğlu kaza geçirdi

İstanbul Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Dün 16.10 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı.

'KEMERIMIZ KURTARDI'

Araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.

EMNİYETTEN TEŞEKKÜR

Emniyet Genel Müdürlüğü, kazanın ardından emniyet kemeri takmanın gerekliliğiyle ilgili açıklama yapan Sibel Can'a teşekkür etti.