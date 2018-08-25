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’dan iki yeni oyun daha

Giriş Tarihi: 25.8.2018
TiyatroAdam’dan iki yeni oyun daha
Yönetmen Emrah Eren, 'Don Kişot' dışında aynı zamanda bünyesinde sahnelenecek yeni bir oyun daha hazırlıyor. 1946 yılında 'lerin, 'ların çıkardığı dergisinin hikayesi, tiyatro sahnesine taşınıyor. Ödüllü yazar Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı oyun, 'Bir Neşriyat Hikayesi' adıyle seyiricyle buluşacak. TiyatroAdam'ın ilk yerli oyunu olan oyunda , Erdem Akakçe ve İbrahim Selim rol alacak. Geçen sezon 'Kafkaş Tebeşir Dairesi' ve 'İntiharın Genel Provası' adlı iki oyunla seyirci karşısına çıkan ekip, bu oyunların yanı sıra bir yeni oyunu daha hazırlıyor. Gogol'un 'Müfettiş' eserinden Irmak Bahçeci'nin uyarladığı 'Teftişör' oyununun yönetmen koltuğunda Oğuz Utku Güneş oturuyor. , Berk Yaygın, Deniz Özmen, Gökhan Azlağ gibi isimlerin rol aldığı oyunun provaları devam ediyor.
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TiyatroAdam’dan iki yeni oyun daha
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