Usta sanatçı Attila Atasoy hastaneye kaldırıldı

Attila Atasoy'la konuştuğunu ifade ederek Twitter adresinden bir paylaşım yapan ses sanatçısı Onur Akay, Attila Atasoy'un hayranlarına kötü haber verdi.

"ÇOK ŞİDDETLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU GEÇİRİYOR"

Usta sanatçının şiddetli üriner sistem enfeksiyonu geçirdiğini söyleyen Onur Akay, "Değerli sanatçımız Attila Atasoy, bayramda hastaneye kaldırıldı ve bayramı hastanede geçirdi. Şu an hâlâ hastanede tedavisi süren Attila Atasoy'la konuştum ve çok şiddetli üriner sistem enfeksiyonu geçiriyor. Kendisine acil şifalar diliyorum." notunu düşerek meslektaşının hastanede çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

ATTİLA ATASOY KİMDİR?



Atilla Atasoy, 1953 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. Aslen Marmaris'li. İlk, orta ve lise 2'ye kadar Antalya'da okudu. Daha sonra babasının memuriyeti nedeniyle gittikleri Ankara'da, Atatürk Lisesini ve 1975 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. 1982 yılında eczanesini açtı. Beş yaşında müzik ve mandolin dersleri ile başlayan müzik eğitimi, ilk okulda ses ve oyun gücü yarışmasında birinci olup "Çoban"adlı müzikalde başrol oynamasıyla ağırlık kazandı.

Öğrenimi süresince tiyatro, müzikal, Türk Sanat, Türk Halk Müziği, halk dansları, bale, modern dans çalışmalarında bulundu. 1971 yılında Hıncal Uluç'un sunduğu "Bil Bul"adlı yarışma programının hata filmlerinde oynayarak kamera ile tanıştı. Atasoy daha sonra 1972 yılında Yavuz Gökmen'in prodüktörlüğündeki müzik-eğlence programıyla besteci-şarkıcı olarak lanse edildi. Ankara Radyo ve Televizyonu ile başlayan bir çok toplu ve solo programlarda, kendi bestelerinin yanı sıra Halk Müziği modernizasyonları ve Türk Sanat Müziği Orkestrası.

Türkiye onu asıl 1975 Eurovision Türkiye elemelerinde ikinci olduğu "Dilenci" şarkısıyla tanıdı. O yıl HEY dergisinin Ümit Veren Şarkıcı ödülünü aldı.

1975-1977 arasında en çok tanınan şarkıları "Haberler / Kurtulamazsın" (1975), "Sitem" (1976) idi. 1978'de "Bir Gün Beni Ararsan" ve "Avare" isimli albümlerini çıkardı.