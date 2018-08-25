Yaz aylarında gebelik şansı kış aylarına göre iki kat daha fazla

Sıcak yaz günlerinin etkisini fazlasıyla hissettiğimiz şu günlerde bazılarımız tatil yaparken, çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çift ise yeni bir tedavi sürecine başlıyor. Bu dönemde çiftler zaman zaman 'Sıcakta tüp bebek
tedavisi yaptırılır mı?' endişesi taşıyabiliyor. Mevsimsel sıcaklık farkının ve aşırı sıcakların tüp bebek tedavisini etkilemediğinin altını çizen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci şöyle diyor: "Tüp bebek tedavisi, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bir üreme yöntemidir. Her daim belirli bir ısıda tutulan laboratuvar şartları, dışarıda yaşanan mevsimsel sıcaklık farkından kesinlikle etkilenmemektedir. Dolayısı ile anne-baba olmak isteyen çiftler çok sıcak geçen yaz aylarında da gönül rahatlığı ile tüp bebek tedavisine başvurabilirler." Yaz aylarında gebelik oranlarının arttığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, tüp bebek tedavisiyle ilgili bilgiler verdi… Doğal yollardan gebelik elde edemeyen çiftlere umut ışığı olan tüp bebek tedavisiyle ilgili doğru bilinen yanlışların başında, yaz aylarında tüp bebek tedavisinin başarılı olmayacağı inancı geliyor. Oysa bilimsel araştırmalar; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan tüp bebek tedavilerinin kış aylarına oranla bazı artıları olduğunu ortaya koyuyor. İNGİLTERE'DE ARAŞTIRILDI İngiltere
'de yapılan bir araştırmada, Ekim-Mart ve Kasım-Şubat ayları arasında yapılan tüp bebek tedavileri karşılaştırılmış, buna göre yumurta gelişimi için gereken ilaç miktarının yaz aylarında daha az olduğu gösterilmiştir. Aynı araştırma, tüp bebek tedavisinde toplanan yumurtaların kalitesinin ve sayısının yılın her döneminde aynı olduğunu, ancak yaz aylarındaki gebelik oranlarının kış aylarına göre iki kat fazla olduğunu göstermiştir. Bilim insanları, yaz aylarında görülen gebelik artışının melatonin hormonuna bağlı olduğunu da düşünüyor. Eskiden melatonin hormonunun klasik olarak sadece beyinde etkili olduğu düşünülmekteyken, artık üreme sistemi üzerinde de etkili olduğu biliniyor. GÜN IŞIĞINDAN ETKİLENİYOR
Vücudumuzdaki melatonin seviyesi, gün ışığında ve karanlıkta değişkenlik gösteriyor. Melatonin hormonu; kış aylarında daha fazla salgılanırken, yaz aylarında daha az salgılanır. Bazı araştırmacılar, melatonin hormonunun üreme organları üzerinde doğrudan etkili olduğunu düşünerek melatoninin az salgılandığı ve gün ışığının uzun olduğu yaz aylarında kadınların üremeye daha yatkın olduğunu düşünmekteler. YAZIN TAKİP SÜRECİ KOLAYDIR
Tüp bebek tedavisi, sık aralıklarla takip ve muayene gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle yaz aylarında daha rahat yıllık izin alınabilmesi, anne adayları için tedavi sürecini daha kolay hale getiriyor. Ayrıca insanların genel olarak yaz aylarında daha az stresli olması da tedavi için avantaj sağlıyor. Tüp bebek tedavisinde başarı şansını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Önemli faktörlerden biri de anne adayının yaşıdır. Bu nedenle, özellikle 35 yaş üzerinde kısırlık tanısı alan çiftlerin 'ideal mevsimi' beklemek yerine, zaman kaybetmeden bir üreme merkezine başvurması doğru bir karar olacaktır. YURT DIŞINDAN GELEN HASTALARIN TERCİHİ YAZ AYLARI Türkiye
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tüp bebek tedavilerinde sağladığı olanaklar ve teknik yeterlilik sayesinde sağlık turizmi için ciddi bir cazibe merkezi konumuna geldi. Yaz aylarında tüp bebek tedavisine ara vermek gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, yurt
dışından tedavi olmak amacıyla ülkemize gelen hastaların ilk tercihi yaz dönemi. oluyor. Böylelikle ülkemize gelen yabancı hastalar izinlerini yaz dönemine göre ayarlayıp hem tedavi oluyorlar, hem de Türkiye'de tatil yapma şansı buluyorlar. Dr. Öğretim Üyesi Aynur Adeviye Erşahin/Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı EMBRİYOLAR İÇİN MEVSİMLERİN ÖNEMİ YOK
"Tüp bebek laboratuvarlarında veya sperm verme odalarında klima sayesinde sürekli sıcaklık kontrolü sağlandığından, embriyolar için mevsimlerin herhangi bir önemi yoktur. Çalıştığımız ortamlar sıcak olmadığı için, sıcak havanın tüp bebek tedavisine olumsuz bir etkisi olmaz. Ne sperm, ne de yumurta sıcaktan etkilenmez. Çalıştığımız laboratuvar ortamı zaten hep sabit sıcaklıktadır. Tüp bebek laboratuvarında kullanılan sperm, yumurta ve embriyo saklanan inkübatörlerin ısısı, insan vücut ısısı olan 37 derecede sabitlenir. Yurt dışından gelen hastalarımız izinlerini yaz mevsimine göre ayarlıyor. Ayrıca çalışanlarımız da iş stresinden uzak olduklarından, yaz aylarını tercih edip bu aylarda daha da çok tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. İĞNELER BOZULABİLİR
Hastalarımızın tedavide kullandıkları iğneler, 15-25 dereceden sonra bozulur ya da etkinlikleri düşer. Dolayısıyla, bu iğnelerin hareket halindeyken buz kaplarında taşınmasını ve evdeyken buzdolabında saklanması gerektiği konusunda hastalarımızı mutlaka uyarıyoruz. Ancak ilaçların kesinlikle derin dondurucuya konulmaması gerektiğini de vurguluyoruz. Tüp bebek başarı oranları arasında mevsimsel bir farklılık bulunmaz. Bu nedenle, çiftler tüp bebek tedavisi için zaman seçimi yaparken kendileri için en uygun olan, strese girmeyecekleri bir zaman dilimini tercih etmeliler."