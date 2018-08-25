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Yel değirmenlerine karşı savaşacak

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Yel değirmenlerine karşı savaşacak
'ın 'Kara Komik Filmler' adlı filminin çekimlerini tamamlayan , uzun yıllar sonra tiyatro sahnesine dönüyor. Dizi ve sinemadan sonra yeniden tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu; Emrah Eren'in yöneteceği, Baba Sahne'de sahnelenecek '' adlı oyunda rol alacak. İspanyol yazar Cervantes'in yazdığı, Mihail Bulgakov uyarladığı ölümsüz eserde 'Don Kişot' rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Güven'e, 'Sanço Panza' rolüyle eşlik edecek. Sahne tasarımı 'e müzikleri 'e emanet. Ekip, Eylül ayının başında bir araya gelerek provalara başlayacak. Bu arada sahne tasarımcısı Barış Dinçel'in oyuncu eşi Bihter Dinçel de kalemi eline aldı ve bir oyun yazdı. BKM'nin sahneye taşıyacağı oyunda Dinçel, 'la birlikte sahneye çıkacak.
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Yel değirmenlerine karşı savaşacak
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