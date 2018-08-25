Yel değirmenlerine karşı savaşacak

Cem Yılmaz
'ın 'Kara Komik Filmler' adlı filminin çekimlerini tamamlayan Ozan Güven
, uzun yıllar sonra tiyatro sahnesine dönüyor. Dizi ve sinemadan sonra yeniden tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu; Emrah Eren'in yöneteceği, Baba Sahne'de sahnelenecek 'Don Kişot
' adlı oyunda rol alacak. İspanyol yazar Cervantes'in yazdığı, Mihail Bulgakov uyarladığı ölümsüz eserde 'Don Kişot' rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Güven'e, 'Sanço Panza' rolüyle Günay Karacaoğlu
eşlik edecek. Sahne tasarımı Barış Dinçel
'e müzikleri Can Şengün
'e emanet. Ekip, Eylül ayının başında bir araya gelerek provalara başlayacak. Bu arada sahne tasarımcısı Barış Dinçel'in oyuncu eşi Bihter Dinçel de kalemi eline aldı ve bir oyun yazdı. BKM'nin sahneye taşıyacağı oyunda Dinçel, Devrim Yakut
'la birlikte sahneye çıkacak.