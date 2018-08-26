Parlak’ın heyecanlı ve sürprizli gecesi

'İsyan
' şarkısını seslendirdiği videoyla sosyal medyada şöhrete kavuşan Ahmet Parlak, Kurban Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs'taki Merit Lefkoşa Hotel'de sahneye çıktı. Parlak, kendisine gösterilen yoğun ilgi üzerine iki gece üst üste konser verdi. Sempatikliğiyle konukların kalbini fetheden Parlak; seslendirdiği 'Kum Gibi', 'İtirazım Var', 'Bir Kulunu Çok Sevdim' ve 'İsyan' gibi şarkılarla büyük alkış aldı. Parlak'ı izleyenler arasında bulunan şarkıcı Doğuş, bir ara sahneye çıkarak 'Gülüm' adlı parçasını seslendirdi. Sahnede Doğuş'u ağırlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Parlak, heyecanını saklayamadığını da söyledi.