Şarkıcı Sıla, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Sıla, "Şehir şehir, ilçe ilçe geziyorum ama Bodrum'un havası bir başka oluyor. Burada sizinle beraber olmak çok güzel bir duygu" dedi. Geçtiğimiz günlerde hasta hasta sahneye çıkan güzel şarkıcı, izleyicilere "Rahatsızlığımla ilgili yüzlerce geçmiş olsun mesajı aldım. İyi ki varsınız. Dualarınızla daha da iyi olacağım" dedi. Konser sırasında Ceylan Ertem'i sahneye davet eden Sıla, yakın arkadaşı olan Ertem ile birlikte 'Belalım' şarkısını seslendirdi. 1 Eylül'de bir kez daha Bodrum'da konser verecek olan Sıla, "Bir maniniz yoksa sizi tekrar bekleriz. Gelin sonbaharı hep birlikte şarkılar eşliğinde karşılayalım" diyerek izleyicilere seslendi.

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